小鐵漢發燒留醫一星期　今報平安已正式出院

患有先天性心臟病的5歲「小鐵漢」Kansas，出生至今歷經多次大手術，最近更在上月12日完成機械心瓣手術。雖然他之後順利出院，但至同月26日晚雖前往天水圍醫院急症室，惟因公立醫院轉介程序不善，求醫超過15小時始獲轉至香港兒童醫院接受治療，醫管局其後亦就事件致歉。經過多番折騰，Kansas爸爸今日(3日)在社交平台發文幫平安，指Kansas昨日(2日)血指數合格，已正式出院。

Kansas爸爸表示，經醫生處方坑生素之後，Kansas已退燒且情況轉好。不過他又提到，抽血報告顯示「囝囝嘅凝血指數比平常高出近一倍」，不排除有內出血中風，而處方藥物若劑量少則會影響機械心瓣運作。他續指，新的薄血藥「真係好麻煩」，隨着身體長大，進食劑量亦隨時改變，所幸今次醫生及早發現，「嚟緊幾日會照醫生指示試用新嘅服藥方法」，而Kansas亦將會在本周五(5日)回醫院覆診，再抽血睇吓新的服藥方法成唔成功。

就醫院轉介程序，部分網民批評「個個都係咁等架啦，點解你就要優先處理呢？哩啲叫分流呀」。Kansas爸爸亦在上月29日發文回應，「好多人覺得19小時先去到兒童醫院係重點」，所以才會有上述反應。但他強調，「重點係19小時入面，2次分流，2間醫院都冇心臟科醫生，做唔到任何針對心臟嘅深入診斷」，他反斥及質疑：「哩啲真係叫分流？」