政Whats噏：前運房局政助符傳富去向未明　將更上一層樓？

新政府上任逾月，3司15局逐漸埋班，早前更再公布委任8名副局長及11名政治助理，但上屆多名副局長同政助至今未有着落，其中本身係自由黨成員嘅前運輸及房屋局局長政助符傳富(Mark)尤其令人關注，有傳佢希望更上一層樓做副局長，但最終能否成事仍是未知之數。

Mark喺2017年獲委任為運房局局長政治助理，5年過去，新一屆政府首批委任名單上，不見其蹤影，惟運輸及房屋局分拆出嚟嘅運輸及物流局以及房屋局，都已經齊腳，副司長同政助均已有人選，只係人選並非Mark。有傳佢希望更上一層樓做副局長。

眾觀咁多個局，有空缺而又適合佢嘅似乎剩下發展局，而發展局副局長及政治助理均未有人選，究竟佢能否「升呢」做副局長，就要拭目而待。加上佢自由黨背景，外界尤其關注佢嘅去留，將直接影響該黨嘅政治能量。

實際上，亦有多名政助同樣去向未明，包括勞工及福利局政助馮興禮、保安局政助劉富生、環境局政助區詠芷、發展局政助馮英倫、食物及衞生局局長政助鄭守崗、同埋商務及經濟發展局政助馮海容。當中劉富生、區詠芷同馮英倫均做咗2屆、即10年政助，現時仍未有着落。而同期加入嘅教育局前政助施俊輝，就獲任為新一屆教育局副局長。

當然，亦有做咗一屆政助，隨即升官嘅，創新科技及工業局副局長張曼莉就係最好嘅例子，佢同樣喺2017年獲委任為創科局政治助理，5年時間一躍成為副局長。