海關打擊售賣冒牌驅蚊產品　搜藥房拘7男女檢2.5萬元貨

香港海關今日(3日)在全港多區搜查售賣冒牌驅蚊產品藥房及儲存中心，檢獲市值約2.5萬港元冒牌貨，拘捕7名男女。海關版權及商標調查科版權及商標一般調查組指揮官石家諺表示，早前接獲商標持有人舉報，指有藥房售賣冒牌驅蚊產品，經深入調查及在商標持有人協助下，今日突擊搜查5間分別位於灣仔、深水埗及觀塘的藥房、2個位於九龍灣和葵涌的工廈單位、以及1間位於灣仔的公司，檢獲約600件懷疑冒牌的驅蚊劑、驅蚊貼和驅蚊水等，拘捕6男1女（30至53歲），包括4名藥房負責人、2名藥房職員及1名供應商負責人，他們涉嫌違反《商品說明條例》。案件仍調查中，不排除有更多人被捕。

石家諺續指，檢獲的冒牌貨售價介乎20至50港元，為正牌貨售價的三至五成，部分包裝設計與正牌貨相似，但市民只要細心留意包裝盒上的防偽特徵，不難分辨出正牌貨與冒牌貨。首先，正牌貨包裝盒貼上印有註冊商標圖案的雷射防偽標籤，冒牌貨沒有；其次，正牌貨盒面開盒位置貼有一個一次性防偽封條，消費者在購買產品後，可以刮掉塗層，利用上面的二維碼進入官方網頁，輸入封條上特定的防偽驗證碼去查辨真偽，冒牌貨則欠缺相關特徵。

海關會將檢獲的冒牌貨送往政府化驗所進行化驗，核實當中是否含有對人體有害的成分，海關將繼續巡查及採取適當執法行動，嚴萬打擊售賣冒牌貨品活動。至於冒牌貨來源，海關仍在追查中，涉案藥房售賣冒牌驅蚊產品有一段時間，相信部分貨品流入市面，有藥房更將冒牌貨混入正牌貨出售，企圖魚目混珠欺騙消費者。