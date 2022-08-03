97宗打針後離世個案完成評估　專家委員會：與疫苗接種無因果關係

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日(3日)召開會議，評估有關接種疫苗的嚴重異常事件。截至上月31日，衞生署共接獲7,816宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.04%，當中包括119宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。

專家委員會表示，該119宗死亡個案有97宗已評估及總結與疫苗接種沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，餘下10宗仍有待進一步資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

另根據本地死亡率數據，2020年在30歲或以上的人口當中，有3,856人死於缺血性心臟病，即每10萬人就有70.5宗；有6,546人死於心臟病，即每10萬人有119.6宗。而根據醫管局資料，今年7月4日至31日期間，整體死亡個案比率為每10萬人有44.6宗，而2018至2020年同期平均的死亡個案比率為每10萬人有42.4宗。根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。