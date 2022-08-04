發展郊野公園邊陲惹議　環團批漠視民意　促發展棕地

發展郊野公園邊陲再起爭議，政府漠視近2000公頃棕地發展！財政司司長陳茂波重提發展大欖郊野公園邊陲地帶，及後行政長官李家超雖指會優先發展綠化帶，惟未有否決郊野公園邊陲地的選項。綠色和平批評政府對「土地大辯論」的民意共識視而不見，擔心在大欖郊野公園邊陲地建屋，將佔用187公頃郊野公園範圍，而至今花逾6年時間研究的多層式棕地作業大廈研究嘗未有結果，促政府盡快發展棕地建屋。

陳茂波重提開發大欖郊野公園邊陲地帶，聲稱可提供3.5萬個單位，有機會縮短公屋輪候時間至5年以下。惟綠色和平質疑此說法未有根據，而且前設有誤。分析近5年房屋委員會公屋編配結果和輪候時間等數據，3.5萬個單位包括公屋及居屋單位，而近5年新落成的公屋平均每年會有2至3成單位分配至非公屋申請者，故實際獲編配的公屋申請者遠低於3.5萬。參考房委會在公屋輪候時間的算法，輪候人數與輪候時間亦無直接關係。此外，若參照最新落成的皇后山公營房屋規模，可推算出3.5萬伙將需建38幢40層樓宇，佔用郊野公園面積近40公頃。若以政府於2017年提出的大欖郊野邊陲方案推算，所涉面積更多達187公頃，相當約10個維園。

綠色和平資深項目主任陳可淳認為，過往多屆政府強調多管齊下覓地建屋，提議卻屢「用遠水救近火」，而發展綠化帶更是「又再來多次研究」。發展棕地在「土地大辯論」中獲最多市民支持，但政府僅研究47公頃建屋，逾千公頃未有納入規劃，違法作業亦未被取締，她促請政府優先規劃北部都會區內逾千公頃棕地，解決住屋需求。