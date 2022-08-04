觀繞客貨車被紙板擋視線　好心司機出手解困　網民有讚有彈

有網民在昨日(3日)上載一條車Cam拍下的驚險救車場面，現場在觀塘繞道東行線，片中顯示日期為昨午1時許，一輛客貨車沿上址快線往油塘方向行駛，當駛至近牛頭角絲寶國際大廈對開，車輛前方突然撲來一塊巨型紙板冚向車頭，有部分紙板被撞碎吹向後方，惟其中一塊約1.5米長的紙板遮擋在客貨車的「大銀幕」上，阻擋了行車視線，司機亦減慢車速，惟因應交通情況未能即時處理，繼續前行。

適時，尾隨客貨車有一私家車司機見狀，眼見情況危急，恐客貨車司機視線受阻釀成意外，隨即駛往中線出手相助，該名好心司機先將私家車靠近客貨車，期間，兩車相距僅1呎多，險象環生，私家車司機繼而將右手伸出車外，將擋在「大銀幕」的紙板撕下，好心司機替客貨車解困後沿中線駛走。

片段上載後不少網民對事件有讚有彈 :「有技術，有善心」、「畀個讚你，有膽識有技術有善心」、「真漢子」、「好少有咁大愛嘅司機嗱！」、「好心但隨時做壞事，萬一對方扭一扭就撞車了」、「有d危險，幫佢單擋比佢去慢線停低搞會否安全d？」、「最理想還是保持距離，慢車至路肩再處理阻擋物。」。