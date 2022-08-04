東方日報A1：佩洛西做騷　台灣淪孤島　民航蔬果抵港無路

美國眾議院議長佩洛西「點火式」赴台訪問，停留不足24小時，卻為台海安全撒下不穩定的種子。解放軍宣布，今日12時至下周日（7日）12時，會在台灣東西南北周邊共6個海域展開軍演並組織實彈射擊，並警告在此期間，有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。上述軍事行動被指為變相封鎖台灣航行及航運3日，台灣桃園機場今日最少有51班航機需取消，當中包括來往香港的多個客運航班，貨運航班恐更多。蔬果進口業人士擔心封台3日會影響兩地空運，甚至港府會跟隨內地禁止入口台灣的水果。

而本港國際機場的網頁顯示，今明兩日，每日均有12至14架次有機會經過涉事空域的航班抵港或離港，例如來往南韓首爾、日本東京的航線，而每日有約5班來往台北、高雄的航班，上述航班料會取消或改航道。截至昨晚7時半，官網顯示一班由香港航空HX628、HX629來往首爾的航班要取消。國泰航空則指，正密切監察事態發展，航班現已避免飛越台灣地區的指定空域部分，若干航班的飛行時間或因而增加。香港航空則指因應疫情，目前尚未恢復往返香港和台北的客運航班。

台灣方面，當地交通部周二（2日）及周三緊急開會，就解放軍軍演研擬應對措施方案，評估方案包括更改航道及高度引導航班安全降落。桃園機場官網則顯示，今日抵台航班取消26班，包含長榮BR9溫哥華出發、長榮BR751上海浦東出發、長榮BR27三藩市出發、長榮BR852香港出發等。從桃園機場起飛航班也有25班取消，包括飛往香港的長榮BR869等。亞太區的航空交通也受影響，韓亞航空每周執飛仁川至台灣的6班直航航班，今日的航班要提前起飛，明日（5日）至7日的飛行也會受影響，南韓部分東南亞航線也要改為繞飛中國大陸或日本沖繩，以迂迴飛行避開相關空域。

民航受影響外，貨運問題更大，目前每日均有大批台灣新鮮水果空運到港，香港食品委員會主席、海外入口果菜商會會長吳永恩表示，過往內地禁止台灣水果進口時，釋迦及菠蘿等曾被轉售香港，因過去歷屆香港政府都不會跟隨內地對台灣的禁運令，但新一屆政府有機會採取不同態度，本港進口或轉口水果均會遇阻。他估計今次事件或影響即將到來的中秋節供應，台灣楊桃一向較受港人歡迎，若實施禁令，中秋節或無法進食台灣楊桃。

九龍果菜同業商會理事長張志祥亦稱，暫不能評估相關措施對本港進口台灣水果的影響，但他憂慮一旦香港政府也跟隨內地的禁令，台灣的時令夏天水果，包括杧果、黃肉西瓜及楊桃等或要暫絕迹，不過，對本港僅略有影響，因佔香港整體銷售的水果比例不足一成。批發及零售界議員邵家輝表示，若港府配合內地禁止進口台灣產品的政策亦屬合適，因彰顯香港反制損害國家統一的行徑。有政黨則認為港府若要跟隨內地同一政策，應向市民清楚解釋。

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