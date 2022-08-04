城大辦中學生科學專利比賽　勝出者若入讀城大可獲10萬元獎金

香港城市大學理學院及學務副校長室今年首度共同舉辦「科學專利大挑戰」比賽，鼓勵熱愛科學及創新的中學生為自己的發明申請專利，並讓他們認識知識產權及創新創業。勝出單位將有機會為其學校取得發明專利，所屬單位的學生亦有機會成為城大HK Tech 300創新創業計劃的成員，並獲得10萬港元種子基金，進一步研發其專利發明。

該比賽正接受報名，歡迎全港全日制的中學生參加。每間學校可以派出最多2個單位參賽，，每個單位的學生可用個人名義或組成不多於8人的團隊，並由1名老師帶領。參賽單位需在下月15日前於城大理學院網頁登記，入圍單位的帶隊老師將於下月23日收到通知。參賽單位需派出最少1名代表，完成城大理學院於10月8日舉辦的專利工作坊及簡介會，再於今年12月31日前提交想申請專利的發明的介紹短片或簡報。入圍決賽的單位會於明年1月獲通知，並需於翌月就發明或技術向評審團作10分鐘的簡報。評審團會根據創意、可行性、影響力及簡報表現作出評核，選出1個金獎、2個銀獎及5個銅獎。

城大理學院將安排專業律師協助獲金獎和銀獎的單位以其學校名義，為創意發明申請法律上認可的香港短期專利。若金獎和銀獎單位有成員於2023/24學年成功入讀城大理學院轄下的學士課程，單位更可即時入圍城大HK Tech 300創新創業計劃，獲得種子基金，並同時加入創業師友計劃，在具經驗的創業家、工業家和專業人士指導下創業，實踐創意。