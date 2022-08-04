香港故宮書畫展第2期　包括《洛神賦圖》《行書摹蘭亭序帖》

香港故宮文化博物館剛開館1個月，展廳8的特別展覽「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」由8月3日起展出第2期，共15件國寶級古代書畫名品，包括家喻戶曉的千古名作《洛神賦圖》，原作傳為東晉繪畫名家顧愷之(346–407 年)所作，以及傳為唐代書法家虞世南(558–638 年)的《行書摹蘭亭序帖》。

第2期展出15件國寶均為國家一級文物，部分有逾千年歷史，為故宮186萬餘件文物中等級最高、最珍貴的文物。爲了保護這些國寶，只在香港故宮展出1個月至9月4日，之後便送回故宮博物院休眠至少3年，期間不能展出。

「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」從故宮博物院珍藏的中國書畫瑰寶中精心挑選35件晉、唐、宋、元書畫，分3期展出，每期為1個月，從藝術、文化、歷史等角度，析述這些名品千古流芳的原因。8月3日起展出的第2期共15件展品，均為中國書畫史上的名家名作或經典摹本。這些國寶體現了歷代名家傑出的藝術成就，亦經歷了數百年，甚至逾千年的流轉，不少為皇家收藏，傳續至今，殊為不易。