醫管局兒科近日接3宗新冠重症　患者出現壞死性腦炎及嚴重痙攣

本港新冠肺炎疫情持續，近期單日確診個案維持在4,000多宗，醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓今早(4日)在電台節目表示，隨着疫情慢慢爬升，兒童入院個案近日亦逐漸增加，過去兩周公立醫院兒科接收了3宗需要入住深切治療部的個案，兒童新冠危重症主要涉及急性壞死性腦炎和嚴重痙攣，對情況感到擔心。

蘇表示，由於3歲以下幼童之前不能接種疫苗，感染後出現危重症機會高很多，而兒童壞死性腦炎發展可以在幾小時內惡化，即使盡早求醫幫助亦未必大。他建議，如果發現小童確診後有高燒、神志不清、呼吸有雜聲等就要送院，由於新冠口服藥不適用於兒童，醫院會為他們注射抗病毒藥治療。

新冠疫苗接種年齡今日起下降至6個月或以上嬰幼兒，醫管局普通科門診有提供相關接種服務，蘇指大部分門診接種預約都有名額，家長亦可到社區疫苗接種中心或安排私家醫生為子女打針，數據顯示嬰幼童接種新冠疫苗後的副作用與成人相若，包括針口痛、微燒等，甚少引致心肌炎。他又指，流感季節即將到臨，家長可以為幼童同時接種流感和新冠疫苗；至於曾感染的嬰幼童在感染後1個月可以打第一針新冠疫苗。