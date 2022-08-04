董建華牽頭智庫「香港發展中心」　低調運作三年後疑已停運

由前特首、全國政協副主席董建華牽頭成立的隱秘智庫「香港發展中心」，低調運作三年後，近期傳出停運消息。消息指，該隱秘智庫是當年為了挽救建制派的嚴峻選情而成立，主力就香港政情做研究分析，終極目標讓建制派打好區議會選舉和立法會選舉，惟現時選情危機不復存在，中心的存在價值不再。

於2019年5月成立的香港發展中心，過去三年一直低調，甚少於媒體曝光，在2019年6月9 日反修例遊行時，香港發展中心委託科技大學時任經濟系主任雷鼎鳴估算遊行總人數，為18.7人到21.2萬之間，平均為19.95萬人，而當年民陣公布為103萬人，警方稱最高峰時24萬人。

香港發展中心亦印發刊物《藍調》，其中在2020年8及9月間，該刊的第五期以《關鍵的一年︰建制陣營重整旗鼓策略》為題，文中提到建制派應由「山頭主義」盛行改為加強隊伍間協調。根據中心在去年8月提交的財務報表，原本董事為現任立法會議員李浩然和一名楊姓男子，惟由2020年4月起，改由前律政司司長梁愛詩和資深傳媒人陸漢德擔任董事。而董建華多年來牽頭成立多個智庫型機構，知名度較高的包括「「團結香港基金」、「香港地方志中心」及「思考香港」等，而香港發展中心則相對低調。