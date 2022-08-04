解放軍今起圍台軍演　發射多枚東風彈道導彈

美國眾議院議長佩洛西訪台，引發大陸一連串軍事威嚇。解放軍周四（4日）中午12時至下周日（7日）中午12時，在台灣周遭海空域劃出6個區域，「包圍式」開展大規模軍演。台媒指，陸方周四上午9時許突襲式增加至7區，於東部外海再新增一個軍演區域，演訓時間延長至下周一（8日）上午10時。台灣國防部指，解放軍周四下午1時56分發射多枚東風彈道導彈。

官媒報道指，解放軍重要軍事演訓行動周四中午展開，並組織實彈射擊。此次實戰演訓選擇環島6大區域，在此期間有關船隻和飛行器不得進入有關海域和空域。報道指，解放軍東部戰區陸軍部隊周四下午1時許，在台海實施遠程火力實彈射擊訓練，對台海東部特定區域進行精確打擊，取得預期效果。官方另公布，解放軍將於近日在台島周邊組織遠火射擊和常規導彈試射。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，解放軍東部戰區火箭軍部隊周四下午對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控。

台媒消息指，解放軍下午1時後在福建省寧德市一處導彈陣地發射兩枚遠程火箭炮，但射往何處目標區並未確認，是否東部戰區演訓項目亦未明；另有指在福建省福州市平潭縣，當地民眾拍到長長的白色尾煙。英媒引述政府內部報告指，台灣下午2時許在離島馬祖附近發現兩枚從大陸發射的導彈。

台國防部其後證實，解放軍向台灣東北部及西南部周邊海域，發射多枚東風系列彈道導彈。台軍運用各種預警監偵機制，即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統，並加強戰備整備。台國防部譴責陸方行動，形容是破壞區域和平的不理性行動。

據報台空軍作戰指揮部空中管制中心已就解放軍軍演發出「給飛行員通知」（NOTAM），包括一個新的禁飛區，但詳情未明。據最新衞星導航監察技術（ADS-B）數據顯示，目前解放軍演習區上空已無民航機飛行。台灣空軍台東志航基地的幻影2000、F5E和F5F戰機周四掛彈升空，強調是例行訓練，與解放軍軍演無關。