2019年海港城衝突拒捕傷2警　男學生上訴遭駁回即時入獄半年

2019年平安夜尖沙咀海港城爆發警民衝突，當日1名男學生涉嫌在商場內拋擲紙張，及遇上警員拘捕時極力掙扎，導致2名警員分別被撞破額頭及拗斷手指。他去年在九龍城裁判法院被裁判官葉啟亮裁定3項抗拒警務人員罪成，判監6個月，但准保釋等候上訴。高院原訟庭法官陳仲衡今早(4日)駁回其定罪及刑期上訴，他須即時服刑。

現年23歲的上訴人勞俊昇被控於2019年12月24日，在海港城3樓拒抗警長A、警署警長B及警長C。案情指，勞當晚在商場3樓中庭位置將一些紙張拋擲向2樓，警長A向被告表明身份後被告轉身跑走，警長A追截並從後抱著勞，但勞「孭」著警長A繼續跑，然後再將他揈向牆上，令警長A額頭流血。2人雙雙倒地之後，勞仍反覆用手肘挫向警長A腹部。警署警長B、警長C及曾姓警員陸續前來協助制服勞，事後警員B及C都發現自己手部有傷，包括出現錘狀指、紅腫及流血等情況。

法官同意答辯方律政司指，警長A除了多次表露警察身份外，還勸告勞不要逃跑、停止反抗，在此情況下，勞不可能誤以為對方是黑社會或暴徒，也不可能在不清楚對方身份的情況下，採取更激烈的身體對抗，法官認為勞明顯知道A的警察身份，他是為了掙脱警方制服才作出激烈反抗。其次，案中證據顯示勞自被警長A捉住一刻便不斷激烈反抗和掙扎，而非在警方使用勞聲稱的過分武力才有所反應。勞辯稱有人曾用硬物打他頭部，法官同意勞的頭部有多處傷痕，其傷勢不輕，與警長A相若，但沒有足夠證據推論勞的頭部傷勢是由警員襲擊造成，裁判官也有足夠理由相信警員當時沒有使用警棍，因此不接受勞自衛的辯護。最後，法官信納裁判官在審訊時已小心分析勞的證供，沒有剛愎武斷或遺漏的情況，判刑亦非明顯過重，因此駁回勞的定罪和判刑上訴。

案件編號：HCMA 442/2021