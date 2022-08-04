2男子涉發布煽動文字再提堂　押後9.16再訊

電腦技術員及廚工涉嫌自去年起，在連登討論區及Instagram留言和發貼文，內容均涉及「光復香港、時代革命、香港獨立」等字眼。2人在本年6月23日被警方國安處拘捕，分別被控作出具煽動意圖的作為罪。案件今天（4日）在西九龍法院再訊，2名被告暫毋須答辯，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應辯方要求，將2案押後至9月16日再訊，以待辯方索取文件及法律意見，期間2人均須還押懲教署看管。

30歲被告陳偉倫，報稱資訊人員，他被控於2021年7月1日至2022年6月23日期間，在LIHKG發表及或持續展示陳述。28歲被告陳冠旭，任職廚房工人，他被控於2021年1月17日至2022年6月14日期間，在Instagram發表及或持續展示陳述、相片和海報。控罪指2人所發表展示的陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 2144,2145/2022