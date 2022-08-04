首間接受外展接種疫苗幼稚園　家長帶2歲10個月大兒子打針

新冠疫苗接種年齡今日(4日)起下降至6個月或以上嬰幼兒，位於土瓜灣的美雅幼稚園是第一間接受外展服務接種疫苗幼稚園。盧校長指，幼兒園有40多名3歲以下的幼童讀書，收到通知後已即時聯絡約20名家長，共10人答應讓子女接種，幼兒園今設有床位及休息區，幼兒打針時大多沒有哭泣。現時該幼兒園全校的接種率達9成，暫未發現幼童有嚴重後遺症，將與當局再安排餘下的外展接種服務。

陳太的兒子約2歲10個月大，2個月後便滿3歲，得知小朋友可以打針後便立即報名，由於早前有一名22個月大的女嬰因新冠肺炎離世，她覺得有必要打疫苗，害怕感染新冠的影響比打針的副作用更強。郭太的兒子現時2歲11個月大，表示現時只有讓小朋友接種科興疫苗，覺得其影響較小。招小姐接近全家人都接種科興，因此同意讓孫女接種。

政府早前批准降低由內地研發的科興疫苗接種年齡下限至6個月大，幼兒今日起可以預約接種疫苗。