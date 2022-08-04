郵差炎夏派信易中暑　工會促提供足夠休息及津貼改善待遇

本港早前天氣持續酷熱，剛過去的7月更成為本港歷來最熱的月份，需要經常在熾烈陽光下派遞郵件的郵差容易中暑，有工會促請香港郵政重新檢視現行指引，在高溫下給予員工足夠時間小休，改善戶外郵政車輛的隔熱防曬設備，參考政府部門提供相應津貼，改善郵差的工作待遇。

香港郵務職工會指，郊區工作的郵差情況在酷熱天氣下更為惡劣，每當完成派遞郵件後返回工作車輛時，由於車輛暴曬多時，車內氣溫高達攝氏50度至60度，而在節省成本下，郊區工作的郵差一般只會一人處理派件及駕車，郵差不但要飽受炎熱煎熬，若不幸中暑更無人支援，十分危險。不少公共屋邨大堂沒有冷氣，設計通風不足，前線郵差工作時都汗流浹背。工會引述勞工處2009年推出的熱壓力評估表內的例子，郵差的中暑風險屬於高度，建議香港郵政可考慮參考最近康文署為救生員發出「高度辛勞津貼」及「執行厭惡性工作津貼」，改善郵差待遇。

議員郭偉強就認為，政府應及早訂立法規以加強對工友的職安保障，針對郵差在炎夏戶外工作，香港郵政可利用科技改善工作環境，如可考慮改用電動車，讓郵差提早遙距開啟車輛冷氣，令車內氣溫未至於過高。