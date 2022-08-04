遭票控時恐嚇襲擊漁護人員　作曲人陳瑋洛囚3周

本地作曲人陳瑋洛去年11月在清水灣郊野公園風箏區違規露營及用煮食爐，2名漁農自然護理署人員上前欲票控時，陳卻不但拒絕交出身份證，更取出30厘米長鐵管揮舞，又出手推其中1名人員。他2周前承認阻礙公職人員、普通襲擊及刑事恐嚇等共4罪，今天（4日）在東區裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻稱，法庭須保護公職人員，拒絕接納辯方判社會服務令或緩刑，就阻礙公職人員罪判罰款2000港元，其餘控罪則判獄21日。

案情指，2021年11月25日早上9時許，漁護署農林助理員杜慧妍及吳嘉雯在清水灣郊野公園風箏區巡邏，發現34歲被告陳瑋洛及他女友在該處露營。由於該處列明不得露營，因此上前警告。2人收拾物品時，助理員發現被告在處理的煮食爐開着，遂打算票控，並要求被告出示身份證。被告拒絕出示證件，期間更從後褲袋取出一枝30厘米長的鐵管揮舞，杜嘗試捉住被告手臂以制服他，卻遭被告推開，令杜倒地擦傷。事主於是報警。

辯方今進一步求情指，還押期間他親自寫了求情信，反映被告有悔意，他明白本案嚴重性及後果，承諾不會再犯。被告願意遷就日程履行社會服務令，考慮到被告當日並非有心施襲，第一時間認罪，冀法庭判處社會服務令，或以緩刑方式處理。不過，裁判官引述報告指，被告工作不定時，不適合判社服令，以本案嚴重性而言，也不適合判緩刑。

案件編號：KTCC 748/2022