遇查求先看警委任證　社工脫阻差罪律政司上訴

2019年8月25日荃葵青遊行後爆發警民衝突，1名女社工被指在被警員要求出示身份證時拒絕，要警員先出示委任證。她被控阻差辦公，及未能在規定下出示身份證明文件的交替控罪。經審訊後在西九龍裁判法院被裁判官黃雅茵裁定所有罪名不成立。律政司不服提出上訴，高院原訟庭法官黃崇厚今天（4日）開庭聽取雙方陳詞後，決定押後至9月14日頒布判詞。

本案上訴人為律政司，答辯人為林曉樺。答辯人被控於2019年8月25日，在荃灣街市街和眾安街交界，阻撓女督察梁敏儀執行職務。上訴方指，當日梁督察截停林要求她出示身份證，但林只拿了錢包出來並揮動錢包，然後重複要求梁要先出示委任證，雖然後來林將身份證取出並一直緊握證件，但上訴方認為林的行為反映她不會願意將身份證交給警員。上訴方續指，警方查市民身份證的目的，在於要查閲該市民的身份，林雖曾經手持身份證，但其行為未達法律要求，而梁督察當時作為指揮官，帶領30多人的小隊，若要花時間處理林，就無法調配人手處理其他事情，因此林的行為應構成阻差辦公。

法官指，他不接受「出示」就等於一定要將身份證交到警員手上，如果情況及環境許可，市民自己手持身份證給警員查看，警員又能清楚看到資料，亦是可以接受。答辯方陳詞指，查閱身份證是市民和警方雙方的責任，當林向警員出示身份證時，警方已不再去查閱她的證件。答辯方又指，若林故意不向警察出示身份證，就不會取出錢包。

案件編號：HCMA 32/2022