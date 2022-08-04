投訴腫瘤科醫生張文龍醫委會拒受理　病人家屬申司法覆核

腫瘤科專科醫生張文龍被1名患肝細胞癌的已去世病人之家屬投訴，指他為病人開化療藥時，在未獲病人及家屬的同意下，加入1種當時屬研究性質且非治療肝細胞癌的標靶藥物，認為他專業失德。但醫務委員會指張的做法並非不合適，拒絕受理家屬投訴。家屬在覆核醫委會決定失敗後，於昨日（3日）入稟高院申請司法覆核，要求推翻醫委會決定。家屬指其投訴有表面證據，醫委會應召開公開聆訊。

今次司法覆核的申請人為朱國耀（譯音），擬答辯人為醫委會初步偵訊委員會，張文龍醫生則被列為與案件有利害關係人士。申請人在其覆核申請書指，其祖母Alice Tung於2007年被診斷出患有肝細胞癌，在2009年5月由張醫生接手治療。張指她癌症復發，並開出化療藥Sorafenib讓她使用，至同年9月底再加入口服標靶藥Sunitinib讓她服用。在2012年中至2013年5月，祖母被張診斷到其癌細胞擴展至右下肺葉、患有非小細胞肺癌時，張仍7度單獨使用Sunitinib。祖母最終於2013年10月2日離世。申請人指祖母的遺囑執行人就祖母的死，於2016年入稟民事控告張醫生疏忽，其後與訟各方在2017年9月底同意和解，獲法庭頒布和解止訟令。

申請人其後認為張醫生有專業失德，2019年8月透過律師向醫委會作投訴，並呈交中文大學藥劑學院李詠恩教授的專家報告指，Sunitinib與Sorafenib不應混合使用，因會產生嚴重副作用及加強毒性，Sunitinib亦不適合治療肝細胞癌。醫委會於去年2月向申請人發信，指在考慮過其獨立專家意見後，決定拒絕受理投訴，指專家認為張使用該標靶藥屬救命性質，在無更好選擇下才混合使用2種藥物。申請人之後再呈交李教授進一步的報告，反駁獨立專家意見，並向醫委會提覆核，但醫委會於5月17日駁回，並指張是獲得病人默許使用該標靶藥。申請人指醫委會決定不合理，無證據顯示張在用藥前有諮詢死者及家屬意見，不能把張診治死者多年便認定死者會默許張用藥。根據專家翻查死者病歴，張診斷到死者癌細胞擴散至患有非小細胞肺癌時，並無再發現死者有肝細胞癌，但張仍繼續使用Sunitinib。申請人指種種證據顯示其投訴有表面證據，醫委會應召開進一步公開聆訊，現時做法屬不合理。

案件編號：HCAL 714/2022