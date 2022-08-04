誘蚊器指數倍增至逾21%　全港30區超出警戒線　上水55.3%最嚴重

夏季蚊患嚴重，食物環境衞生署今日(4日)公布最新數據，全港白紋伊蚊誘蚊器指數從5月的10.5%，倍增至6月的21.1%，屬3級水平，顯示區內白紋伊蚊分布廣泛，在64個監察地區中，30個地區的分區誘蚊器指數高於百分之20警戒水平，其中上水達55.3%全港最多蚊；其次為西貢，達42.9%；而紅磡及掃管笏則分別有42.5%及41.8%。

另外，6月的白紋伊蚊密度指數為1.6，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.6隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量稍多。食環署表示，政府部門隨即加緊防蚊及滅蚊工作，截至6月已就蚊子孳生共提出106宗檢控，並在同月月底，於全港展開為期3周的主題性防治蚊患特別行動。據7月份首階段監察，絕大部分地區的分區誘蚊器指數已顯著回落。

署方指出，香港今年至今錄得1宗外地傳入登革熱個案，不過白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒，加上本港夏季炎熱多雨，有利蚊子迅速繁殖，呼籲市民不應鬆懈，並應繼續採取有效的防治蚊患措施。