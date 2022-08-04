調查指67%單身人士因疫情減覓偶意欲　15%情侶鬧分手

疫情影響日常生活社交，更影響港人覓偶意欲！有機構今日(4日)發表疫情下有否影響覓偶、與伴侶組織家庭進程的調查，結果顯示67%單身人士稱第5波疫情影響認識異性的意欲；更有89%拍拖人士稱疫情下擔心自己變晚婚一族。而疫情甚至影響情侶關係，有15%受訪者稱曾因疫情而鬧分手，包括因防疫措施導致減少見面，或是因二人防疫價值觀不一而分開。機構建議，政府推出結婚置業優惠政策，或是可以提供生育基金或教育津貼。

交友約會公司香港婚活HK Romance Dating Limited在今年5月至7月期間，訪問了642名受訪者，包括315名單身人士、128名已拍拖人士及199名已結婚人士。調查結果指，受政府防疫措施影響覓偶意欲的單身人士中，有69%表示主要因為政府防疫施導致減少外出和難結識朋友；另外有53%已拍拖受訪者認為疫情嚴重減低結婚意欲。在已婚人士中，有49%人指因疫情而暫停生育的打算，亦有19%指一直沒有生育計劃。至於不考慮生育的主要原因，有52%人指與香港教育制度因素有關，其次有43%人稱政治及社會氣氛影響。

疫情亦影響情侶關係，有15%人稱有試過因疫情而鬧分開，當中有46%表示主因是政府防疫措施致與伴侶減少外出見面，有32%人則指是因二人防疫價值觀不一，而有22%人表示由於二人經常在家抗疫，容易產生爭執。香港婚活建議，政府推出結婚置業優惠政策，協助新婚夫婦租樓或上車置業；又或是可以提供生育基金或教育津貼，以增加香港生育率。