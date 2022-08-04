理大中學生科研比賽三甲出爐　男拔探究蜥蜴細胞奪冠

香港理工大學一直積極參與國家航天任務，同時透過航天科普計劃，培養香港青少年對航天科技的興趣，激發他們參與科技發展的熱情。理大早前舉辦了「太空實驗設計比賽」，一共收到26份來自22間中學所提交的實驗計劃書。經遴選委員會評選後，今日(4日)公布比賽結果，冠、亞、季軍分別由拔萃男書院、拔萃女書院及聖保祿學校的參賽隊伍獲得，勝出隊伍分別獲得1萬港元、5,000港元及3,000港元現金資助，鼓勵同學繼續在學習推動STEM教育，而方案將獲理大深空探測研究中心的科研團隊提供指導及修正，當符合安全後，將有機會在中國空間站實踐。

勇奪冠軍的拔萃男書院隊伍所提出的實驗方案，透過比較蜥蜴細胞的體積及密度在地球和太空的分別，探究蜥蜴如何適應太空的微重力及輻射，從而了解影響細胞代謝的因素。團隊認為蜥蜴與人類擁有相似的身體藍本，最特別之處為其尾巴能夠重生，修復能力強，因此選擇蜥蜴作實驗，相信有助研究太空環境如何影響人類身體組織的成長及修復機制，為人類將來的長期太空任務做好準備，亦有助藥物開發、病人康復等相關醫學範疇的研究。

理大副校長(學生及環球事務)楊立偉表示，校方一直致力孕育新一代研究和創新人才，並鼓勵年輕人以知識和創新造福社會，期望今次比賽啟發參賽同學，日後繼續在不同領域上參與科研。科普計劃還包括13場不同學科專題的網上講座，讓同學從工程學、物理學、天文學等範疇，探討與太空相關的科學基礎理論及富趣味的題目。