再多3名新冠患者離世　均有長期病患　兩人未接種3針疫苗

本港新冠肺炎疫情持續。醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻今日(4日)公布，過去一日再多3名患者離世，分別為2男1女，年齡介乎76至94歲，均有長期病患，當中有2人未打齊3針。黃大仙醫院一名94歲確診女患者今早離世，院方再發現3名女病人確診，個案已轉交死因庭跟進，將納入明日(5日)的死亡個案。

劉家獻表示，今日呈報的死亡個案中，當中有2人送院時急救不成功，在急症室離世，分別為94歲女性及92歲男性。劉續指，兩名死者不是當天看醫生及拿藥，是過世前有家人在家中發現患者昏迷、不省人事，當中一名死者於過身前數天經快測確診，有服用口服藥，曾跌倒，家人召救護車後，病人已沒有脈搏，急救後亦未能搶救。

而截至今日凌晨，共有1,515名確診病人留醫治療，當中172人為新增確診病人。昨(3日)新增呈報7名危殆病人及4名嚴重病人，現時合共有27名危殆及19名嚴重病人，當中有7名危殆病人正接受深切治療。過去1日有2名病人在入院篩查或檢測時確診，有2名同房病人及員工列為密切接觸者。