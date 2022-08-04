被指示威現場擲樽判囚6周　男子上訴押後判決

從事綠化工程的男子被指於前年母親節，在旺角通菜街向警方防線投擲水樽，被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，經審訊後於去年中被裁定罪成、判監6星期。他之後申請上訴求推翻定罪或減刑，案件今天（4日）開庭審理。原訟庭法官李運騰聽取控辯雙方陳詞，及於庭上觀看涉案的事發片段後，決定押後至8月24日作裁決，期間上訴人獲准繼續保釋。

現年26歲的上訴人葉浩賢，被控於2020年5月10日，在旺角通菜街與豉油街交界向警方防線投擲水樽，意圖激使他人破壞社會安寧。就定罪方面，上訴方在播放現場片段後指，該些片段均並無拍到上訴人曾投擲水樽，質疑截停並指控上訴人擲樽的警員證供並不準確，並指該警員的證供前後矛盾。在刑期方面，上訴方指上訴人並無案底且有良好背景，就本案的案情應可考慮提取社會服務令，但原審裁判官卻拒絕提取該報告，上訴方認為屬犯錯。控方則回應指案發時涉案地點一帶均並非平靜，顯示社會安寧已受破壞，而拘捕上訴人的警員之證供在接受控方辯方提問時雖有偏差，但其證供並無矛盾之處，且不影響其可信性。

案件編號：HCMA 398/2021