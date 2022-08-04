建築雙城雙年展8.27起舉行　聚集50多個探討城市及環境議題

兩年一度的「港深城市＼建築雙城雙年展」將於本月27日至11月26日舉行，其中中環街市展場在27日起開放，而北角碼頭、天星碼頭，及深圳羅湖前金威啤酒廠展場將於9月9日起開放。展覽由6位香港土生土長的80後建築師及設計師策劃，以「集籽種城」為主題，聚集50多個探討城市、建築及環境議題的參展單位，探索如何令社會中不同元素得以共存和平衡，共展出54項展品，重點展品如「充氣教堂」、「雜草重生」、「房屋居住結果-過渡房屋的社區營造和展望」等。

今屆展覽理念為「種籽」，指微不足道卻堅韌的生命根源，策展人將展品比喻為「種籽」，期望公眾能見證展品中記載的故事和信念，一同探索香港的未來方向。展覽有4個命題：「自下而上」探討由居民的需求所展開的社區設計；「共居」探討多元與包容的城市設計方法；「人與城市的共生」探討符合可持續發展的建築設計；「生活宣言」探討低碳和自然的另類生活方式。展覽亦設講座及研討會、主題電影放映會、公眾導賞團等活動。

重點展品之一的「充氣教堂」是便攜式、可重複使用的充氣結構。設計師有見一眾外傭在疫情期間面臨宗教場所關閉，缺少進行宗教聚會的場所，期望設計出「戶外的單人信仰空間」。展品以牛津布為主要物料，內建風扇，20秒即可充氣完畢，屆時會在北角碼頭展出。而「房屋居住結果-過渡房屋的社區營造和展望」在中環街市展出，以露營床和睡袋為媒介，展示劏房戶移居到過渡性房屋後的居住環境轉變，探討兩者的設計和環境的異同。「雜草重生」展示都市中常見的「雜草」，如芒草和類蘆等，反思常帶貶義的「雜草」的生態價值和韌性，旨在讓公眾累積日常生活中被忽略的生態知識，屆時會在天星碼頭展出。