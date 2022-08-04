衣架打仔影片被廣傳　男子認虐兒罪還押候判

早前網上有影片熱傳，1名男子用膠衣架打男童的手及背部。警方隨後拘捕該男子，並揭發他與男童為父子關係。這名父親事後被控以故意襲擊兒童導致兒童受到身體傷害罪。他今天（4日）在屯門裁判法院認罪，裁判官黃國輝把案件押後至8月18日判刑，以待為被告索取背景報告及社會服務令報告，期間被告須還押懲教署看管。

代號L.S.K.的31歲男被告，被控於2022年1月在元朗山下路山下村某村屋住所內，作為對男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊男童X，其方式相當可能導致男童X受到不必要的苦楚或健康損害。

案情指，在2022年1月某日下午，X的母親在客廳看到被告蹲在地上，手持黑色衣架指住X，而X就在哭泣。被告十分憤怒，並不停用髒話罵X。其後被告用衣架多次擊打X的臀部附近位置。網上流傳的影片是由X母用手機攝錄，她聲稱只分享予朋友。今年5月31日，該影片在互聯網和報紙上廣泛傳播。有社工從影片中認出被告和X，故向X母查詢，並在查明事實後，於6月2日經社會福利署向警方報案。X在錄影會面表示，被告曾將他推地、打他並用腳踩他背部。被告被捕當天在警誡下稱「阿Sir，嗰日我打個仔係好耐之前嘅事，我都唔知點解我打仔嗰件事會比人拍低咗短片，同埋流出咗。」其後被告在警誡會面中承認他就是影片中拿着衣架的人，並承認曾以衣架襲擊X。

案件編號：TMCC 871/2022