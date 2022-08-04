政Whats噏：周日再發消券　邵家輝料提振經濟效果有限

今年第二階段電子消費券將於周日(7日)發放，市民可以按支付平台分兩次、或三次提取合共5000元消費額。批發及零售界議員邵家輝，指市民荷包多咗一筆錢，肯定對業界會有幫助，但能否重複舊年派消費券所形成嘅「爆炸力」呢？恐怕就未必喇。佢認為市民要疏爽消費，前提係疫情盡早完結，否則無論派幾多錢，作用都係有限，況且一日未全面通關，零售生意嘅客路就難免受到局限。所以諗下點樣恢復香港對內地同國際嘅正常往來，至係幫助香港脫離疫境厄運，但點樣至做到恢復通關呢？咁就要考下政府嘅智慧喇。

邵家輝尋日(3日)出席一個網台節目，指政府舊年推出5000元電子消費券，反應超乎業界想像，佢話當時因好多處所被勒令停業，累積唔少消費需求，加上有一段時間疫情差不多清零，以致前線嘅零售、飲食業受惠，連帶與之相關嘅供應商、批發及物流業，甚至乎廣告商嘅生意都多咗好多，可以用「喜氣洋洋」嚟形容當時嘅消費氣氛。然而今年年初爆發第5疫情後，單日確診數字無法維持喺低水平。睇返剛公布嘅零售數據，政府喺4月向市民發放5000元電子消費券，但提振市道嘅作用就較舊年遜色。對於即將發放嘅第二階段電子消費券，邵認為對業界一定有幫助，但疫情仍然係咁係嚴峻的話，提振效果去到9月或10月就會消退，情況去唔返舊年咁震撼囉。

邵又提到，因疫情導致失業者眾，政府推出好多短期職位、保就業計劃同百分百信貸保證，雖然可以緩解唔少人嘅延眉之急，但終究並非長遠之計。譬如延期交租三個月嘅措施，眨下眼又成過去嘞，若果之前累積咗一啲負債的話，今個月就要開始去找數喇。其實大家都希望疫情快啲完，否則無論派幾多錢、都係搞唔掂架。至於就業機會，就始終都要視乎經濟環境。佢話香港嘅零售業有三份一係依靠遊客消費，若果入境遊客一路都係零，生意有限嘅情況下又點會增加人手呢？所以政府諗下點樣恢復全面通關，香港先至真正脫離疫境厄運。

雖然政府發放電子消費券，等如向市民派錢，但社會上有聲音指出，派消費券會刺激通脹。邵家輝話近來買個橙都真係貴咗，但佢認為原因係疫情令到運輸成本大幅提高。佢舉例指今年年初單日幾萬宗確診，好多港人跨境司機都因為染疫、或家人中招而被列入緊密接觸者而必須停工，要維持香港穩定嘅物資供應，就要另闢物流渠道如透過船隻運輸，然而做法唔及得跨境司機咁直接，加上有內地船運費用飆升10倍，抵港嘅物資就好難維持舊價。