政府綜合招聘考試明接受報名　10.8開考

公務員事務局今日(4日)表示，綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試暫定於今年10月8日及15日在香港舉行，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士可由明日(5日)起報名參加，至本月18日下午5時前截止報名。當局又指，新一輪政務主任、2級行政主任、2級助理貿易主任及2級運輸主任的工作招聘將於9月展開，提醒有意投考人士報考上述考試及測試。

發言人指，因應新型疫情最新發展，所有考生和監考人員必須符合「疫苗通行證」的要求，並使用「安心出行」流動應用程式及戴上口罩。考試可能會分多日舉行，以減少每日在試場的考生人數。另為方便在香港以外地區升學或居住的考生，是次考試及測試亦暫定於12月10日在其他7個城市舉行，包括北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。

此外，就所有由今年7月1日起刊登的公務員職位招聘，所有申請人無論過往曾否參加由公務員事務局舉辦的《基本法》測試，都必須在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績，方會獲考慮聘用。《基本法及香港國安法》測試（學位╱專業程度職系）是一張設有中英文版本的選擇題形式試卷，全卷共20題，考生須於30分鐘內完成。考生如答對10題或以上，會被視為取得及格成績，有關成績可用於申請所有公務員職位。