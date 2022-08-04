Häagen-Dazs兩款雪糕含禁用除害劑　曾進口本港須停售

兩款法國進口的Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，食物環境衞生署食物安全中心今日(4日)表示，初步調查發現本港進口商General Mills Hong Kong Limited曾進口受影響批次的有關產品，目前已要求業界立即停止使用或出售受影響產品，同時展開回收。今次是食安中心今年第3次通報Häagen-Dazs產品驗出禁用的除害劑。

涉事的其中一款口味雪糕，分別為淨容量9.46公升及100毫升的「Häagen-Dazs比利時朱古力雪糕」，最佳食用日期分別為2023年6月13日，2023年5月20日、5月21日、6月8日及6月9日。而另一款雪糕為淨容量80毫升、3x80毫升、100毫升、473毫升及9.46公升的「Häagen-Dazs曲奇呍(雲)呢嗱雪糕」，最佳食用日期分別為2023年5月22日、2023年5月23日及6月21日、2023年5月17日及5月29日、2023年6月11日，以及2023年5月29日及5月30日。

發言人指，預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。另呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用；業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。