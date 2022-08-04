調查指港人步行時數漸少　僅7.8%人每周日均行半小時

環保團體調查發現，港人步行時數愈來愈少。世界綠色組織委託市場研究，6月在街頭問卷訪問500名成年港人，發現市民的步行時數減少，僅得39名受訪者稱每周7日步行至少半小時，佔7.8%，較去年同類調查的8.4%微跌。而近20%市民每周平均兩天能步行至少半小時，而一周內沒有一天可以步行至少半小時的市民接近10%。團體認為情況反映出港人步行時數嚴重不足。

新冠疫情期間，部分市民為減染疫風險，避免乘搭公共交通工具。是次調查顯示，僅得12.4%受訪者表示疫情期間步行較以往多，其餘的86.6%受訪者說，步行與坐交通工具的比例不變。近34%受訪市民指，趕時間或省時為乘車的主因，22.4%說拿着重物難以步行，另有15%人受天氣影響決定會否步行，若天氣太炎熱、寒冷、或下雨時都會選擇乘車。另外，僅得16.2%人表示會減少乘坐短途車。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，香港交通方便，即使路程短，不少市民都會乘車，代價卻是增加碳排放，而天氣愈炎熱，大家愈傾向坐車代步，碳排放便愈多，最後將演變成惡性循環。團體推出活動，鼓勵市民多步行減碳，市民可下載活動流動應用程式，收集用戶的每日步數，計算因此減少的碳排放量。