警「犁庭掃穴」反罪惡　巡查54場所拘33人

警方有組織罪案及三合會調查科、港島總區、西九龍總區聯同機動部隊，昨日(3日)展開「犁庭掃穴」及「松塔」反罪惡行動，針對港島及西九龍總區領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警方拘捕23名本地男子、1名外籍男子、1名內地男子及8名本地女子，他們年齡介乎19至64歲，分別涉嫌「藏有危險藥物」、「管理賣淫場所」、「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「在公眾地方打架」、「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「管有他人身份證」、「管有偽造身份證」、「管有製造虛假文書的設備」、「被通緝人士」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等罪行。

警方亦在行動中巡查超過54間娛樂場所，包括麻雀館、酒吧、夜總會、遊戲機中心及桑拿浴室等，發現有人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）。因此，警方發出19張定額罰款通知書。