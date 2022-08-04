店員性騷擾風波逾半月　天水圍麵店違防疫令　禁晚市堂食7日

天水圍某麵店上月中掀起性騷擾風波，有女食客及其男友指控某男店員三度以「下體」頂向女方背部，疑似蓄意「抽水」，又在社交平台發圖公審，所幸店主公開閉路電視片段以證店員清白，網民怒斥情侶冤枉他人。男女主事早前疑不堪網絡壓力，表示會聯絡店家及店員道歉，惟一直未有行動，網民因此不時留言、發文要求他們「找數」。雖然主角仍未現身道歉，但麵店今日(4日)有新進展，因違反防疫令被罰晚市禁堂食，而每枱只能坐兩人。

涉事麵店今日在其Facebook專頁發文交代，由於餐廳須採取減低疫情傳播風險的相應措施，即日至下周三(10日)期間，於傍晚6時至翌日上午4時49分停止售賣或供應供在餐飲服務的場所內進食或飲用的食物及飲品，及於其餘時晶不得多於2人同坐一卓，為期7日。由於涉事食肆早前曾爆出上述風波，有網民因此質疑男女事主是幕後黑手及舉報，「會唔會係上次個女人搞事」。

不過貼文發出後，店主亦第一時間留言澄清，因為店內位置相距「唔夠1.5米距離」，而被有關部門發出告示要求改善。亦有街坊在留言表明，「琴日我見好多食環逐間食肆睇」，亦有其他網民留言指會繼續支持，「唔緊要，外賣番去一樣好食」、「買爆外賣」。