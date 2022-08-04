瘧疾進擊　本港個案趨勢升　據悉醫管局促覓藥

香港錄得30宗非洲輸入的瘧疾個案，其中1人已死亡，另有4人仍留醫深切治療部(ICU)。根據衞生防護中心最新須呈報的傳染病按月統計數字，本港今年5月錄得1宗瘧疾個案，6月則有5宗病例，防護中心亦指出，發現上月初至本月初的瘧疾輸入個案數字更有上升趨勢。由於本港過去鮮有瘧疾輸入病例，據悉由於擔心本地沒有足夠治療瘧疾的藥物，醫院管理局已要求港府向其他地方借藥。

目前常用的預防瘧疾的藥物有4種，其中「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)及「氯喹」(Chloroquine)於2020年曾被國際間討論使用於治療新冠肺炎，而香港醫院管理局亦曾於《藥物安全》半年期刊中提及，因相關藥物會對病人造成突發性心臟病、永久視力受損等風險，加上用作藥品標示外使用(off-label prescribing)，有可能會導致藥物短缺，故認為除藥物原本的治療用途、臨床實驗，及緊急情況外，不應處方相關藥物予新冠患者。

除抗瘧疾藥物外，世衞去年批准英國藥廠葛蘭素史克(GSK)研發的全球首款瘧疾疫苗「Mosquirix」，可顯著把致命的嚴重瘧疾降低約30%，並建議在非洲南部及瘧疾傳播中高風險程度的地區廣泛接種。而世衞資料顯示，在2020年，全球估計有2.41億宗瘧疾病例，死亡人數估計有62.7萬人，其中非洲的個案及死亡數字分別佔95%及96%。至於中國則自2017年以來沒有錄得本地瘧疾個案。