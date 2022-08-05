公務員學院加強公僕培訓　強調需具自我犧牲精神

本港接連遭受社會事件及疫情衝擊，惟公務員表現為人詬病，被批過分注重薪酬福利，「少做多得」心態導致民怨沸騰。政府去年成立公務員學院，院方表示，社會對公務員批評不可以「一竹篙打一船人」，但承認公務員需有自我犧牲精神，了解自己與普通市民的分別。未來學院會透過資訊科技系統管理公務員訓練，成果亦會成為晉升的整體考慮之一，在特定環境下亦會設立關鍵績效指標（KPI）。

上任一個月的公務員學院院長郭蔭庶提到，很多因素會影響公務員士氣。他舉例當經濟好到「魚翅撈飯」時，其他行業賺大錢，社會就會戲稱「早知唔好做公務員」；但當經濟差時，又會「眼紅公務員呢個鐵飯碗」。他強調公務員不只是「打份工，有個鐵飯碗」，當公務員只用「人工」去評價自己，會相當痛苦。另外，郭指批評政府屬健康現象，但不一定所有的批評都是公平，有公務員態度不積極並不足為奇，但不可以抹殺大部分公務員的貢獻。

在公務員培訓上，郭指會透過資訊科技系統，管理公務員訓練過程，相關培訓會有不同方法考核，若不合格會有後果，日後亦會要求更多訓練單元列為必修，課堂表現也會成為人事管理晉升的整體考慮之一。而新入職的人員一定要接觸政府文化，「形容去士多打工都要知道老闆諗咩。」至於在國情訓練上，學院會提供國家真實例子，人物奮鬥史等。郭又形容香港正處於「一個敵意環境」，需要加入地緣政治課題培訓，待疫情退卻後亦將恢復公務員往國外受訓，但會平衡是否安全。

另外，社會關注公務員培訓會否設立KPI，郭指做法值得討論，在特定及適合的環境下，可以設立就設立，令市民可以看到政府工作成果，但他強調不想令公務員覺得有所謂培訓指標等於完成工作，「以為要做嘅嘢已經做咗」，這等於欺騙自己。

公務員學院成立不足一年，挑戰亦接踵而至，訓練主任等人手僅餘百人，存在人手不足問題。他強調現正計劃最理想的人手架構，團隊會大膽假設長遠需要，並考慮現實層面的障礙，決定「邊啲嘢先做」，確保現時訓練滿足到政府需要，希望「社會都要畀時間同耐性。」學院會廣納四方人才，更不排出邀請前特首協助培訓。