科技罪案上半年升46%　求職騙案急升3.64倍

延續多時的疫情改變市民的生活習慣，重心逐漸轉至互聯網上，有騙徒伺機出動騙財。根據警方資料，今年上半年已接獲10,613宗科技罪案，損失金額15.8億港元，對比去年同期的7,270宗，損失14億港元，分別大升46%及12.6%。網購騙案按年升41%，求職騙案更飆升3.64倍。海關則於今年上半年開設433宗網上冒牌活動調查，2021年全年則有1,006宗，對比疫情前2019年的724宗，上升39%，升幅明顯。

警方網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組署理高級警司范俊業表示，今年上半年整體罪案有31,434宗，科技罪案佔當中超過3分1，創歷年新高。利技罪案中又以網購騙案佔最多(佔37%)，錄3,954宗按年升41%，但因大額案件減少，損失金額按年跌21.3%至3,620萬港元。收款方式方面，警方留意到有66.8%個案的騙徒選用轉數快收款，14%個案直接經儲值支付工具收款。范指，以往大部分騙徒用境外身份證登記本港支付工具，繼而連接轉數快，當收款後便會轉到境外消費或套現；近期由於本港主要支付工具要求使用本港身份證實名登記，騙徒轉移在網上招募市民租出其銀行帳戶收騙款及洗黑錢。警方會採取多機構合作模式打擊網購騙案，亦將於今年9月推出「視伏器」詐騙陷阱搜尋器。

網上冒牌活動方面，香港海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢表示，海關今年上半年開設433宗舉報網上冒牌活動的調查個案，比去年同期441宗，情況未見大變化，惟將疫情前後的數字相比，則見顯著升幅。他指，2021年全年有1,006宗個案，與2019年724宗相比，上升39%。海關調查發現，騙徒在網上假借代購、代理原廠貨源或平行進口，售賣冒牌皮具手袋及潮流服飾等。有售賣手袋的騙徒稱有代購團隊長駐歐美買貨，標榜「有單有盒全齊」，稱本港有門市，更可陪客驗貨。市民以為平、靚、正而光顧，結果墮入陷阱。王提醒市民要小心選擇網店。

此外，求職騙案亦急升，2021年上半年僅錄350宗，但今年上半年錄1,625宗，飆升3.64倍。今年損失最多的求職騙案受害人是一名48歲女子，她在手機程式Telegram收到招聘兼職影視助理的訊息，職責是到指定網站開戶買戲票增加票房，留下影評，事成可得1.3%佣金。女子分多次將353萬港元存到不同銀行戶口以增值帳戶，約1個月後，該網站指其任務未達標，未能取回本金，她始如夢初醒。