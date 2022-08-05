公屋獨居女子亡逾10日無人知　鄰居聞惡臭揭發

深水埗石硤尾邨一個單位近日傳出惡臭，鄰居多番要求房屋署跟進均被冷待，忍無可忍下報警求助，揭發獨居女子已死去多天，屍體發脹黑臭，而發現屍體時電視機仍然開着，揭示獨居者孤立無援，死不安寧的社會悲歌！目睹相識多年朋友慘死的鄰居事後情緒陷入失控邊緣，事件亦觸發她的喪子慘痛回憶，盼房署恩恤處理，盡快安排調遷。女死者獨居上址逾40年，父母雙亡，身世可憐。

石硤尾邨23座高層單位的雷女士自7月26日起聞到對面單位傳來惡臭，遂向保安求助希望跟進。及至7月29日，她難忍惡臭，找房署人員協助亦被冷待，其後自行報警求助，消防員接報到場破門入屋，赫然發現女屍倒斃梳化，屍體嚴重發脹及變黑，相信死去多天。死者為獨居的55歲曾姓女子，雷與她相識多年，目睹她離世情緒陷入低谷，憶起對上一次與死者接觸是7月18日，估計她死去超過10天。雷受事件困擾，經常失眠，亦勾起愛兒在屯門因車房爆炸案而去世的往事，她亦因而精神崩潰患上抑鬱病。

與死者相識超過40載的另一街坊鄭太，形容曾身世可憐，早在10多歲時父母相繼離世，孑然一身獨居上址至今，平時愛賭馬。中性打扮的曾據知為女同性戀者，有長期病患及情緒病紀錄，既無朋友亦無親人，大多時間獨留家中，只是偶然會有社工來探訪。房屋署表示，涉及懷疑屍體或命案，屋邨辦事處職員會盡快通知警方及聯絡已故人士親友到場處理。就有關屍體發現案，警方正在調查當中，有關單位仍未解封。為減少對鄰居的影響，職員即時將單位走廊氣窗用膠紙及膠布圍封，安排每天於單位外及走廊清潔消毒。如居民情緒受困，可與房署職員聯絡，視乎個別個案，提供適切協助。