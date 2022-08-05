遺傳血管性水腫或致窒息　醫生促政府資助病人買萬元救命針

身體突然腫脹、戒口廿年的曾生，終在3年前確診罕見的遺傳性血管性水腫（HAE），得悉困擾自己多年的病後，坦言放下心頭大石。由於HAE容易誤診為過敏，有醫生期望大眾增加對此病的認知，指其實HAE「容易醫、易解決」；但藥費昂貴，動軏花費近5位數注射一次藥物。比起其他有相關藥物資助的國家，醫生認為香港落後，促醫院管理局趕上國際標準，讓每名患者至少有兩劑如救命針的急救藥物傍身。

HAE緣自基因突變，大多涉及遺傳，父或母若有致病基因，一半機會會遺傳子女。48歲的曾生患有HAE，18歲首次發病，40歲後病發率頻增，但未知原因。起初他以為過敏、生風癩，曾看跌打、針灸，亦曾因誤診而戒吃蛋白質，他戒口廿年嚴重影響社交及生活質素。病情也影響工作及晉升，手腫時拿不起搵食工具；腳腫時無法穿安全鞋，他發病時曾3次窒息，兩次入住深切治療部。本港有約48名患者，但以全球病發率推算，料實際數字有過百人，即逾半病人未被確診。

港大臨床醫學院內科學系臨床助理教授李曦稱，HAE病人發病時沒有先兆，且身體不同地方都有可能腫脹，若在頸、氣管等位置腫脹，則有窒息風險。不過只要患者病發前已得悉患病，譬如家族有病史，便可作藥物等準備。另外，臨床經驗的診斷尤是重要，醫護要懂得分辨病人罹患的病；篩選病人後，為他們進行對的測試。治療分為預防性及需求性，前者是針對經常發病，且病情嚴重需入院的人，經口服或注射後可控制病情。需求性治療是有需要時由醫護進行靜脈注射；或自行以救命針作皮下注射，惟藥費高昂。他認為，港府在資助藥物方面較為落後，英國、澳洲、台灣等地的患者已獲政府全數資助藥費。