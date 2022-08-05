致力貢獻腦神經外科　屯院任廣銳膺傑出員工

不少醫護一直為市民默默付出。屯門醫院腦神經外科部門主管任廣銳在醫院管理局工作逾35年，擔任26年顧問醫生，近日退休，在7月底獲醫管局頒發2022年傑出員工獎。他憶述工作期間的經歷，最深刻是在十多年前做過一個約27小時的手術，是他醫生生涯中做過最長的手術，他稱由於當時的儀器未夠先進，而且需要處理病人體內兩個腫瘤，需花更多時間，最後手術成功，他當時亦慨嘆「手術終於做完」。

任廣銳與屯門醫院腦神經外科團隊於1997年起提供「背部神經切斷術」，為患有腦癱的病童提供更有效的治療，至今為近百名病童進行手術。他表示，術前大部分病童走路時以腳尖着地，術後便能整個腳掌着地走路，手術令他們走路時更穩定，改善他們步姿。任於1998年與臨床放射腫瘤學合作，提供顱內立體定位放射手術，這項手術令進行腦外科手術的病人毋須佩戴頭架，減輕病人痛楚。手術每次能準確治療15個腫瘤，就算腫瘤轉移，也能以更簡單和低風險的方式醫治。直到2010年，他與團隊提供肉毒桿菌素治療，應用在中風、腦麻痹等病人上，令他們減低拉筋時的痛楚。

至於腦神經外科人手培訓方面，任廣銳認為，由於手術有較高風險，手術時間長，亦有部分醫生做了數年便離開，不少新生都怕辛苦而不選擇在此做實習醫生，但他認為現階段不算非常缺人，而在7月已招收了7名訓練生。他稱，若香港因醫生不足而未能維持正常服務，不反對引入外地醫生，但強調應優先培訓本地學生，資源應適當地利用。