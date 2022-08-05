港漁民團體斥美干預　損台海穩定

解放軍在台灣外海呈包圍狀作軍事演習，未來會成為常態嗎？區內航運、物流及漁業會受到多大影響？這是兩岸三地以至世界不少國家都關注的問題。漁農界議員何俊賢表示，現時正處於休漁期，對漁民影響不大，並指每次海上有軍演等情況，漁民都會迴避。香港漁民團體聯會昨早則到美國駐港總領事館抗議佩洛西之行，團體斥責美國的行為不利台海穩定及和平。

何俊賢昨日表示，每逢海上有軍演等特別情況，漁民都會迴避，今次解放軍在台灣外海的行動也一樣。他續稱，反而因為疫情的緣故，香港漁民鮮有遠赴相關水域捕魚。至於今次解放軍鎖台對農作物進口的影響，何認為，可能台灣水果進口到香港的數量會變多，本地水果價格或許會稍微下降，整體上對本地市場影響不大。

香港漁民團體聯會昨早有4名成員到美國駐港總領事館抗議，該會副主席楊上進稱，香港漁民在疫情期間出海須獲審批，取得批文已經不易，加上今次解放軍軍演的水域離香港很遠，平日漁民都不會到該處捕魚，故軍演對本港漁民沒甚影響。不過，該團體批評美國政界人士肆意點火，干涉中國內政，不利台海穩定。