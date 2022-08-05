東方日報A1：導彈劃長空　兩岸炮聲隆

解放軍昨（4日）起「封鎖」台灣外海、展開半世紀以來最厲害的軍事演習及導彈射擊，以還擊美國眾議院議長佩洛西的台灣行，受影響空域及航道範圍極廣，台灣交通部估計幾日下來有約千班航班受影響。亞太區包括香港、南韓地區的航空公司亦須紛改道及繞飛，有進出口界人士憂慮，若軍事演習期延長或成為地區常態，本港貨運及物流業勢面臨極大壓力。水果商會代表亦稱，現正觀望事件發展，由於軍演昨日拉開序幕，本地進口水果尤其台灣產品的價格及數量暫未受影響。

台灣交通部長王國材昨日指出，有18條國際航線受解放軍今次軍事演習影響，每天約有300班架次國際航班起降受影響，3天則有900架次。當中，桃園機場目前有34班航班取消，台媒報道指，截至昨日已有17班飛往桃園的航班要取消，包括長榮航空BR15、大韓航空KE697、中華航空CI9697等；從桃園起飛的航班亦有至少17班取消，包含宿霧航空5J311、星宇航空JX800等。不過，有指上述航班是因為疫情而取消。

王國材日前介紹台灣的航空應變安排時稱，台灣往北美、東北亞的航線會改走日本福岡的飛行情報區，往南可經菲律賓飛行情報區，目前航線還有包含飛行情報區的交接點均已溝通完畢，確保進出台灣皆有航線。

本港方面，昨日仍有飛機飛往台北、日本等，機場官網只顯示一班香港航空往台北的客運航班需取消。貨機也有兩班飛往台北的航班要取消。解放軍原定在圍繞台灣6個方向的海空域，一連4天演習。惟台灣交通部航港局昨日再新增一處演習區域，演習結束時間由下周日延長至下周一。

有進出口界人士表示，今次解放軍軍演的受影響區域甚廣，對往來台灣的進出口航機及貨船有一定影響，現時受到疫情影響，航運服務本已減少，擔心若地區常有軍事演習，物流及運輸影響甚大。香港食品委員會主席、海外入口果菜商會會長吳永恩亦指，今次封鎖區範圍極廣，對本港空運物流有一定影響，由於台灣進口香港的水果大多經由水路，抵達時間有滯後，現時仍要觀望對本港進口水果的影響，目前來說，暫時入口如常，未見改變。

上海東亞研究所助理所長包承柯昨日分析，在佩洛西「點火式」訪台之後，兩岸的關係「發生了本質上的變化」，他直言「兩岸關係已經回不去原來的狀態」。至於近日內地對台灣宣布的貿易禁令，及包圍台灣的實彈軍事演習行動，他認為並不只是內地在懲罰台灣，更是藉此正告對方：「台灣應該知道現在處在甚麼樣的位置，若是仍處處與中國大陸針鋒相對，大陸會採取更進一步的措施」。

對於軍事演習下，區內航機仍有往來一事，香港理工大學航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻解釋，台灣的個別空域曾於某時段短暫關閉，但理論上軍用航道與民用航道會分開並有一定距離，理論上不會受影響。而且，民用航機一般會於起飛前，先確認航行途經的空域容許客機飛行，即使有突發事件，當地一般會設有交通管制，航空公司便會避開受影響航道，確保飛機及乘客的安全。

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