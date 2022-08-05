社企助過渡屋居民轉型　開班教做速剪師

由政府、新鴻基地產聯同香港聖公會福利協會，三方合作興建的全港首個大型過渡性房屋元朗「同心村」，共提供1,800單位，於今年5月開始入伙。有社企今年首次與協會合作，在村內舉辦「社企速剪培訓計劃」，為有志投身髮型業的居民提供轉型機會。通過評核的學員，有機獲全職或兼職工作，於8月中開張的「社企髮廊」做速剪師，未來更有可能轉介至其他髮型店繼續深造。

學員之一的Dick現年52歲，從事貨車司機逾廿年，主力運送學校午餐，惟新冠疫情下學校停課，因而失業，更賣掉開工貨車，月入從3萬多港元跌至1萬多港元，兩年間靠積蓄度日，要到街市賣菜幫補家計。他稱，原居的錦上路鐵皮屋今年突面臨清拆，經社工轉介下申請入住同心村，於7月入伙前參加了該計劃，課程勾起了他做髮型屋助理的回憶，故有意「轉行」。47歲的學員阿琪育有兩名女兒，今年6月離婚，一直是家庭主婦，她指年紀不小，想學一門手藝謀生，故報名該計劃。她形容自己沒自信，幸得導師鼓勵才變得有信心，望事業穩定後能幫補生計。

該協會服務部項目經理黃敬業稱，第一期培訓計劃共有9位居民報名，4位通過面試；第二期計劃更已有10名居民預早報名，學員以中年及退休人士為主，望透過計劃能給予居民多一點技能裝備，增加出路選擇。社企負責人Charlie稱，課程分4個組別，共90小時，其中六成時間是培訓，四成是練習；至於「社企髮廊」只暫向村內居民服務，每次收費45元；學員薪酬則以日薪計算，約500至700港元。他指營運模式也是自負盈虧，若要具可持續發展條件，每天需有逾廿名顧客光顧。