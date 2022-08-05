浸大中醫師集中醫及黃飛鴻醫學大成　獲大學頒傑出教學獎

35歲註冊中醫師蔡嘉傑博士獲浸會大學頒發「傑出新晉教員教學表現獎」。除了中醫學外，蔡自中學起便對中國武術有興趣，跟隨黃飛鴻夫人莫桂蘭的嫡傳弟子李燦窩師父學習洪拳，而李師父亦將跌打醫術傳授給他，蔡可算是將系統中醫學及祖傳中醫醫術集於一身。蔡形容，他的教學宗旨是「不會留有一手，希望學生他日會超越我，願意成為他人成功的踏腳石。」

蔡博士在20/21學年開辦「實用中醫急診及輔助醫療導論」課程，學生反應正面，蔡相信是因為該課程是少見地讓學生有動手的機會。以往中醫學生學到的內容，多是病人入院後的處理，惟欠缺院前處理，例如基本急救知識，蔡認為身為中醫師亦需要學習急診，希望學生遇到突發情況亦懂得處理。跌打方面的知識，例如推拿和按穴位等技巧，蔡亦將其融匯在課程。

除了醫護知識外，蔡亦有涉獵多個範疇，取得多項專業資歷，例如法學學士學位、工商管理碩士學位，並考獲催眠治療師、綜合調解員資格。不斷吸收知識是他興趣之一，他說學多些，再應用於教育當中。若要讓更多人投身中醫行業，他認為必須要有良好，有規劃的晉升階梯及前景。當中醫註冊制度出現後，港人對中醫的接受程度已有改善，加上疫情下，遙距問診服務令更多人接觸到中醫，加深對中醫理解。