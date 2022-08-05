「劍神」張家朗親授劍技　培育香港劍擊新血

去年香港運動員在東京奧運上創下佳績，「劍神」張家朗更奪得奧運男子花劍個人賽金牌。張上月於世錦賽摘銅後返港，獲基金會委任為劍擊大使，參與「小劍神」培訓計劃，向表現優秀的學員親授劍技，培育香港劍擊新血。

日前，張與前「香港佩劍一哥」林衍聰一同親身指導劍擊學員，於長約2小時的「大師班」中，教授學員弓步前刺、前進步、後退步等動作的技巧。指導過後，張與一眾學員席地而坐，分享征戰東京奧運及國際賽事的感受和體會，他坦言不會讓比賽成敗變成心理包袱，並勉勵學員「無論劍擊或生活遇上甚麼困難，也別輕言放棄，必須堅持努力嘗試，若太介意勝敗，反會失去信心，失卻對劍擊運動的樂趣。」張亦表示期待兩年後啟德體育園落成，可為劍擊運動提供優質的練習和比賽場地，讓世界各地的劍擊選手到訪香港作賽。

「小劍神」培訓計劃由「飛越啟德運動基金」主辦，香港劍擊總會、保良局及等協辦，致力發掘具潛質的劍擊學員，成為香港「未來劍神」。計劃於今年5月正式展開，全港招募約450名小三至小五學生，為學童分析潛能及讓他們體驗劍擊樂趣，目前已有約130名學員獲選拔參與第2階段的培訓。