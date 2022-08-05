錄30宗非洲瘧疾個案　患者經港返回內地　何栢良料「陸續有嚟」

約30名男子由非洲畿內亞經香港返回內地，驗出帶有瘧疾，已送到廣華醫院接受治療，其中1人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示帶有瘧原蟲。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(5日)在電台節目表示，疫情前每年平均錄得20至30宗瘧疾，大多為海外輸入。現時入境人數減少，本港過去3年錄得的瘧疾個案基本維持個位數，一個多月內發現30宗個案屬於很多，感染人士全部來自中非畿內亞的共通點，亦在同一公司工作，推測事件「不尋常」。

世衞評估畿內亞的瘧疾比率為3成，何認為，若涉事工程公司，近期完成在非洲的項目，預料會陸續有百多名工人經香港返回內地，這批工人感染瘧疾比率甚高，建議港府為相關人士做健康檢查。由於本港治療瘧疾的藥物目前並不足夠，何栢良建議向內地借藥，並提升本地實驗室檢測瘧疾的能力。惡性瘧疾會由蚊叮咬人後產生寄生蟲，並在身體繁殖而出現傳播周期。本港目前有少量可傳播瘧疾的蚊媒，一旦發現感染個案，需要做流行病學跟進，以免患者留港期間被蚊叮咬。

另外，黃大仙醫院胸肺科女病房出現新冠病毒感染群組，涉及獲恩恤探訪的病人、家屬及同房3名病人。何栢良認為由病人傳予探訪家屬的機會較大，推測不會影響現有的「恩恤探訪」安排。他指出，相信病房內的病人無配戴口罩，而Omicron潛伏期中位數約2.5日，恩恤探訪前，家屬快測無中招，但探訪後方檢測出病毒，加上病房另有3名確診病人，相信是探訪者在病房內被傳染的機會較大，並非探訪前已帶有病毒而不自知。