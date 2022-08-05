MIRROR演唱會意外造成不安　心理學會指屬短期反應　市民毋過慮

MIRROR演唱會發生嚴重意外，相關影片及相片在網絡上瘋傳。有部分市民表示觀看相關報道後感到不安，對身心皆造成影響。香港心理學會臨床心理學組昨日（4日）指，親身或從媒體接觸到令人不安的影像，身心出現短期壓力反應是正常現象，但反應亦會隨時間逐漸減退，市民不必過分擔心和憂慮。

學會指，接觸到令人不安的影像，身體有可能出現心悸、胸口翳悶及影響睡眠、食欲等情況，心理上亦會容易感到心緒不寧、緊張或不安，甚至事故相關的影像或片段會在腦海中不時浮現，或者出現錯覺等情況。不過學會表示，市民若出現短期的身心反應，是人之常情，應給予自己空間和時間。亦需要多留意自己的身心狀態，如果出現身心壓力反應，可選擇停止接收任何與意外事件相關的圖片及影片，或停止參與/關注網上討論，避免令壓力進一步升溫。學會建議可以透過文字、圖像、音樂、運動、甚至宗教等渠道去紓緩壓力。

學會亦提醒如果我們身邊的人持續出現壓力反應，可嘗試安靜耐心陪伴，聆聽並肯定對方感受，讓對方表達和抒發情緒。不過如果自己或身邊人出現的身心壓力反應強烈而持續，並影響日常生活，例如失眠、無法專注、甚至有尋死念頭，必須及早向合資格專業人士尋求協助。如本身有情緒困擾的人士，尤需注意自己的心情及作息睡眠等變化，需要時盡早求助。