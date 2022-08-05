海關暑假期間嚴打大麻　2個月內破38宗大麻案拘7人

有見近年大麻成為本港青少年被呈報吸食的最主要毒品，香港海關在暑假期間加強執法打擊大麻類毒品案，於6月至7月期間搗破38宗案件，檢獲291公斤大麻類製品，市值逾4,600萬港元，當中7人涉案被捕，年齡介乎18至36歲。海關強調將繼續打擊大麻毒品，以及市面上的大麻二酚(CBD)產品，呼籲市民及留學生在暑假期間，切勿攜帶相關產品返港，在境外亦應避免購買及使用相關產品。

海關機場科空運貨物組高級督察劉子俊指，上述大麻案件當中有35宗在機場清關時被搗破，關員一共檢獲87公斤大麻花、大麻草及大麻樹脂，以及36公斤懷疑含四氫大麻酚(THC)成分製品，包括糖果及精油等。每宗案件毒品重量由數克至逾10公斤不等，顯示毒販利用五花八門手法掩飾販毒，海關成功透過大數據分析，鎖定高風險貨物，並配合高科技儀器，成功偵破來自於美國、加拿大、南非等地進口，偽裝成中藥藥材、衣物、茶葉及縫紉線等的大麻案，同時維持海關的清關效率。

毒品調查科機場調查組調查主任曾慶鈴補充，海關亦於今年7月搗破市內一個大麻花儲存倉，檢獲159公斤大麻花，屬史上最大宗案件。而海關於今年首7個月，便已檢走市面逾27,000件標榜CBD成分產品，當中約3千件已完成相關化驗，近8成驗出含違禁品THC成分，就相關含THC成分產品的案件，海關已拘捕12名涉案人士。

曾強調，吸食微量THC成分已會對身體產生不良反應，並可致上癮及影響健康，由於部分市面上部分標籤「純CBD」成分的產品，亦有可能含THC成分，政府於本年6月7日已向立法會提交建議立法管制CBD產品，有關法例生效後，製造、進出口、轉運、供應、售賣及管有任何CBD產品均屬違法，市民切勿以身試法。