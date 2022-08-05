涉假申報書呃選舉開支4.6萬　2020立會新界西候選人被控選舉舞弊

廉政公署於本周三(3日)落案起訴2020年立法會換屆選舉的新界西地方選區候選人許孝良，指他涉嫌向選舉事務處提交虛假選舉申報書，訛稱因法律服務、個人儀表形象訓練服務及支付2名選舉助理的薪金而招致選舉開支，企圖欺詐選舉開支逾4.6萬港元。案件今天(5日)在東區法院提堂，被告暫毋須答辯，以待辯方提供法律意見。案件押後至9月9日再訊，被告獲准以5,000港元保釋，期間不准離港及不得接觸控方證人。

被告許孝良(36歲)報稱無業，被控1項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為罪。控罪指，被告於2020年9月29日在2020年立法會換屆選舉中作出舞弊行為，即在提交選舉申報書內，作出明知屬虛假或具誤導性的陳述，即他曾因法律服務、個人儀表形象訓練服務及選舉助理文栩鑫和何雪熙的薪金，而招致合共港幣46,460港元的選舉開支。

被告另被控1項企圖欺詐罪，控罪指他於上述同日藉作欺騙，即向選舉事務處訛稱他在選舉中因上述事項而招致開支，並訛稱李偉明律師行的帳單及HI-PROTEIN.HK個人儀表形象訓練服務費的收據是經核證真實副本，以及他已悉數支付上述法律服務和個人儀表形象訓練服務的費用，及已向文栩鑫和何雪熙支付薪金。

案件編號：ESCC 1473/2022