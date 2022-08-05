調查指逾6成受訪市民因封關影響收入　通關將提升對政府評價

新冠疫情下香港與內地封關多時，市民生活大受影響，嶺南大學一項有關「香港居民對與內地通關的看法」研究顯示，逾1,200名受訪者中，大部分人因封關而影響收入及娛樂，亦有市民表示希望港府為內地港人提供醫療資助及開通「遠程醫療」服務，逾半受訪者更指若港府促成通關，會提升對其評價。

嶺南大學政策研究院於7月期間就封關的影響和通關的看法，通過電腦及手機進行網上調查，訪問了1,242名18歲或以上的香港居民。調查結果發現，64%受訪者的個人收入因為封關狀態而減少，當中一成人的收入減少3成或以上，超過7成(73%)的受訪者表示封關對其所在行業造成影響，3成人因封關而失業或短暫失業；另有67%受訪者在封關前有到內地娛樂消費的習慣，其跨境消費模式因封關被迫改變。此外，近7成受訪者支持政府委託內地醫院為身處內地的港人提供受資助的醫療服務，以及支持醫院管理局為滯留內地港人開通「遠程醫療」，讓內地港人在疫情期間依然能接受本港的醫療服務。

由於工作及生活受封關影響，76%受訪者期待與內地盡快通關，而約6成半的受訪者更認為，若新一屆特區政府能與內地促成通關，會提升其對政府的評價。嶺大政策研究院建議政府應採取多種措施，例如加強與內地各級政府的溝通協調，進一步強化兩地檢測標準及追蹤制度對接，爲推進通關事宜創造有利條件，並進一步支援受封關困擾的市民，以及加強對內地港人的醫療支援。