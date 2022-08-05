涉47人初選案被控串謀顛覆　前區議員彭卓棋獲准短暫改保釋條件

前年發起或參與民主派「35+」初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。前南區區議會赤柱及石澳區區議員彭卓棋自去年3月獲准保釋候訊，他今天（5日）到高等法院申請短暫更改保釋條件，即在本月19日起的6天撤銷宵禁令及更改到警署報到次數等，其申請最終獲高院法官陳慶偉批准。

彭卓棋今申請取消本年8月19日至24日的宵禁令以及居住在報稱地址的限制，並申請將該星期到警署報到的次數由2次改為1次，最終均獲法官批准。至於其他保釋條件，包括不得作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論和行為；不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉；不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人等條件，則須繼續遵守。

泛民主派初選案47名被告之中，現時有13名被告獲准保釋。全部47人已完成交付到高等法院進行答辯或審訊的程序。

案件編號：HCCC 69/2022