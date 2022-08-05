8人涉參與佐敦一帶暴動 因有被告染疫押後至9.21裁決

2019年11月理工大學一帶發生連串反修例示威，多區同時亦爆發示威衝突。期間警方在佐敦一帶拘捕多名男女，當中10人於事後被控暴動罪，其中2人早前已認罪，餘下8人則否認控罪受審。案件本原定今（5日）在區院裁決，但因其中一名被告確診新冠肺炎而須要隔離，法官最終將案件押後至9月21日裁決。

10名被告依次是張永尚(20歲、學生)、林阡晴(24歲、學生)、黃銘昊（18歲，學生)、廖康良(21歲、學生)、李屏樂(62歲、公司經理)、易卓邦(27歲、商人)、李家維(25歲、無業)、朱偉雄(43歲、清潔工)、潘永杰(21歲)及區海峰(23歲、運輸工)。據庭上披露，被驗出確診的是被告李家維。

10人同被控一項暴動罪，控罪指他們於2019年11月18日，在加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶參與暴動。廖康良另被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用用途的工具罪，指他管有一把錘；李屏樂則另被控一項管有攻擊性武器罪，指他管有一個能發出鐳射光束的裝置。其中黃銘昊及區海峰承認控罪，區另被控一項管有適合作非法用途的工具罪，指他管有一包金屬索帶，該罪則於法庭存檔，黃已被判入勞教中心，區則還押候判。

案件編號：DCCC 636/2020